ريابكوف يذكر في ظل أي سيناريوهات وفقا للعقيدة العسكرية يمكن لروسيا استخدام السلاح النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، وهذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية.

موسكو – سبوتنيك . وقال ريابكوف على أثير قناة روسيا 24 التلفزيونية: “.. أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل “أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي”.

وأضاف ريابكوف: “حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية. مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر”.