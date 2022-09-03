بكين تتوعد واشنطن بـ"إجراءات" مضادة مشروعة وضرورية على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

واشنطن – سبوتنيك . وقال بينغو لوكالة “سبوتنيك”: أن “الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادتها ومصالحها الأمنية من خلال بيع الأسلحة لمنطقة تايوان، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي الصين”.

وأضاف المتحدث، أن “الصين تحث الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته، والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان، حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من الإضرار بالعلاقات الأمريكية الصينية، فضلا عن العالم والاستقرار في مضيق تايوان”.