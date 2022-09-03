بكين تتوعد واشنطن بـ"إجراءات" مضادة مشروعة وضرورية على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

توعدت الصين بلسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن ليو بينغيو، باتخاذ إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء خطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بينغو لوكالة “سبوتنيك”: أن “الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادتها ومصالحها الأمنية من خلال بيع الأسلحة لمنطقة تايوان، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي الصين”.
واشنطن توافق على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لتايوان تقدر بنحو مليار دولار
أمس, 22:11 GMT
وأكد أن “بلاده ستتخذ بحزم إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء تطور الوضع”.
وأضاف المتحدث، أن “الصين تحث الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته، والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان، حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من الإضرار بالعلاقات الأمريكية الصينية، فضلا عن العالم والاستقرار في مضيق تايوان”.
والخميس وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن على صفقة محتملة لبيع أسلحة لتايوان، بقيمة 1.1 مليار دولار، وسط تصاعد التوترات مع الصين.
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