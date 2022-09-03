المشاريع الروسية الأثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النووية

صرح السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، إن المشاريع الروسية الإثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة الذرية تتطور وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرا إلى أن الطرفان سيناقشان التعاون العسكري التقني في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، المقرر عقدها في أديس بابا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

موسكو – سبوتنيك . وقال تيغينو في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “نعم كل هذه المشاريع مع (روس أتوم وروس كسموس؛ تتطور وفقًا للخطة الموضوعة، وجميع المشاريع الحالية ستناقش في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في أكتوبر”. وأجاب تيغينو ردا على سؤال حول ما إذا كان التعاون العسكري الفني بين البلدين سيُناقش خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة ك، قائلا “نعم، سيبحث”.

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