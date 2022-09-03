أثيوبيا مستعدة لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد

أعرب السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، عن استعداد بلاده لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد، ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب فشل المحاصيل في آسيا وأمريكا اللاتينية.
موسكو – سبوتنيك. وقال تيغينو، لوكالة “سبوتنيك”: “إذا توجهت روسيا بطلب بهذا الصدد، قادرون على زيادة كميات التصدير ولا مشكلة لدينا”.
وأضاف الدبلوماسي “حدث هذا من قبل، عندما كانت محاصيل البن في أماكن أقل من التوقعات، والأسعار ارتفعت … كل شيء لدينا على ما يرام، إنتاج القهوة في إثيوبيا مستمر.. والمنتجون الإثيوبيون مستعدون لتزويد أي بلد بالقهوة”.
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