أثيوبيا مستعدة لزيادة تصدير البن إلى روسيا في حال توجهت موسكو بطلب بهذا الصدد

موسكو – سبوتنيك . وقال تيغينو، لوكالة “سبوتنيك”: “إذا توجهت روسيا بطلب بهذا الصدد، قادرون على زيادة كميات التصدير ولا مشكلة لدينا”.

وأضاف الدبلوماسي “حدث هذا من قبل، عندما كانت محاصيل البن في أماكن أقل من التوقعات، والأسعار ارتفعت … كل شيء لدينا على ما يرام، إنتاج القهوة في إثيوبيا مستمر.. والمنتجون الإثيوبيون مستعدون لتزويد أي بلد بالقهوة”.