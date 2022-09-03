لماذا يجب أن يخشى الناتو و"غيره" من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور"

دخل الخبير الروسي فيكتور موراكوفسكي في جدل مؤخرًا عندما قال إن نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير-إس1” أظهر عيوبًا خطيرة في حماية قاعدة حميميم الجوية في سوريا من الهجمات الجوية. ووفقا له، فاعلية “بانتسير” كانت 19% فقط. في المقابل، كان نظام الصواريخ “تور-إم 2أو” فعالاً بنسبة 80%، حسب مجلة “ناتشونال إنترست”.

إذا أخذنا هذه الإحصائية بمفردها، فيجب على “تور” أن يحل محل “بانتسير” بالكامل. لكن ما هو الغرض الأصلي من هذا النظام؟ ما هي خصائصه؟ ولماذا تجاوز هذا المجمع “بانتسير” في سوريا من نواحٍ عديدة؟

بدأ العمل في إنشاء نظام الدفاع الجوي “تور” في عام 1975. كان من المفترض أن يحل محل نظام الدفاع الجوي “أوسا” على هيكل بعجلات ويوفر دفاعًا جويًا على مستوى الأقسام. ثم بدأت الطائرات في التحليق على ارتفاع أقل بسبب ظهور ابتكارات مثل الرادار الذي يتبع التضاريس، وبالتالي كان على أنظمة الصواريخ أن تعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

بدأت الذخائر الموجهة بدقة مثل ذخيرة “أوالاي” التكتيكية جو – أرض وصواريخ كروز للطائرات في الظهور في ذلك الوقت. كانت هناك حاجة إلى نظام جديد لمواجهة كل هذه التهديدات.

نتيجة لذلك، وُلد نظام الدفاع الجوي “تور”، والذي دخل الخدمة في عام 1985. كان مشابهًا لـ “أوسا” الذي حل محله، لكنه في الوقت نفسه كان مستقلاً تمامًا ويمكنه التصرف بمفرده. تم وضع الصواريخ ورادار التتبع ورادار المراقبة في مركبة واحدة.

يتم ضمان سرعة استجابة وكفاءة نظام “تور” من خلال نظام إطلاق رأسي مباشر مشابه لنظام “إس-300”. يتم تخزين ثمانية صواريخ في حاويات إطلاق عمودية.

عندما يتم إطلاق صاروخ، يتم إخراجه من حاويته عموديًا بواسطة جهاز طرد. بعد أن يغادر الصاروخ الحاوية، يفتح جناحيه.

عندما يرتفع الصاروخ إلى ارتفاع 20 مترًا، تقوم مولدات غاز خاصة في جزئه العلوي وفي القاعدة بإمالة الصاروخ إلى زاوية محددة مسبقًا، وتوجيهه نحو الهدف. بعد توجيه الصاروخ، يتم تشغيل المحرك.

يمنح هذا “تور” وقت رد فعل يبلغ 10 ثوانٍ عند إطلاق النار أثناء الحركة و8 ثوانٍ من توقف قصير.

يحتوي نظام الدفاع الجوي “تور” على رادار بمصفوفة هوائي على مراحل سلبية، ما يسمح بتحكم أسرع وأكثر دقة من نظام “أوسا”. ومع ذلك، فإن الإصدار الأول من “تور” يحتوي على قناة هدف واحدة فقط، ما يعني أنه يمكن استهداف صاروخ واحد فقط في كل مرة.

في عام 1991، دخلت نسخة محسنة “تور-إم1” الخدمة. كان لديها قناتان للاستهداف ويمكنها التعامل مع مجموعة أكثر تنوعًا من الأهداف، بما في ذلك القنابل الموجهة بالليزر. كما تم تقليل وقت رد فعل تور الجديد بشكل طفيف بفضل تركيب أجهزة كمبيوتر جديدة وأسرع.

تم تحديث “تور-إم2” في هذا الصدد أكثر من ذلك. يؤكد أحد المصادر أن هذا المجمع قادر على اعتراض أربعة أهداف في وقت واحد. وبحسب مصادر أخرى، فإن عدد الأهداف التي يمكن اعتراضها يصل إلى 10 أهداف، أفادت بعض المصادر أن قدرة “تور-إم2” محدودة في اعتراض صواريخ المدفعية الميدانية، على غرار القبة الحديدية الإسرائيلية.

يستخدم “تور” على نطاق واسع في الجيش الروسي على هياكل مختلفة. يوجد هيكل قياسي مجنزر، وهناك خيار للقطب الشمالي، وهناك هيكل بعجلات للتصدير. هناك خيارات سفينة فعالة للغاية.

فلماذا كان “تور” أفضل بكثير من “بانتسير”؟ نظرًا لأن نظام الدفاع الجوي هذا مخصص لمستوى القسم، وليس للدفاع الجوي لعنصر، مثل “بانتسير”، فإنه يحتوي على رادار أكثر قوة، ما يمنحه القدرة على اكتشاف هدف يقترب قبل “بانتسير”.

تعد صواريخ “تور” أيضًا أكثر قدرة على المناورة من صواريخ “بانتسير”، ويوفر الإطلاق العمودي مزايا كبيرة عندما تحتاج إلى إطلاق النار على عدة أهداف تقترب من اتجاهات مختلفة، لأن القاذفة لا تحتاج إلى الدوران قبل إطلاق الصاروخ (ولكن لا يزال يتعين عليها الدوران وتوجيهها على الهدف).

بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن تكليف “تور” بمهام أسهل لتدمير الأهداف.