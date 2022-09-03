ألمانيا قد تزيد رسوم الغاز للمستهلكين

لم يستبعد رئيس شركة الطاقة الألمانية “Uniper”، كلاوس ديتر ماوباتش، إمكانية زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين في ألمانيا، والتي حسب قوله تضمن موثوقية إمدادات الطاقة.

وقال ماوباتش في مقابلة مع قناة “ZDF” التلفزيونية: “بادئ ذي بدء، يمكن القول إن رسوم الغاز تساهم في تأمين الإمدادات”.

وأضاف: “لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ينبغي زيادتها. ذلك يعتمد على الأسعار في الأسواق، في أسواق الغاز”.

وقال موباتش إنه إذا استمرت “مستويات الأسعار المرتفعة للغاية” الحالية، فهناك “بعض الاحتمالات لضرورة زيادة ضريبة الغاز”.

وستقوم ألمانيا بدعم مستوردي الغاز بداية من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام حتى عام 2024، حيث سيبدؤون في فرض ما يسمى بضريبة الغاز، والتي ستكون قيمتها 2.4 سنت يورو للكيلوواط/ ساعة. ومن المتوقع حاليا حدوث انهيار للطاقة في ألمانيا في الشتاء بسبب توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي.