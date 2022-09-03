زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غربي تركيا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وحسب “الأناضول”، قالت إدارة الطوارئ في بيان، إن مركز الزلزال وقع في عمق البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان على بعد 20.1 كم من مدينة “لاسيثي” اليونانية وعلى بعد 203.79 كم قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا التركية.

وأوضح البيان أن الزلزال حدث على عمق 6.76 كم تحت قاع البحر.

ووفقا للبيان، لم يسفر الزلزال عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

يذكر أن تركيا تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة.

وشهد العام قبل الماضي، 2020، واحدا من أعنف الزلازل في تركيا، حيث ضرب زلزال قوي مقاطعة أزمير الغربية، بقوة 7.0 درجات، وتسبب في مقتل أكثر من 117 شخصًا، وأضرارا جسيمة في المقاطعة.