واشنطن: الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن “الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار”.

وقال الخارجية الأمريكية، في تصريحات مع قناة “العربية”، إن “واشنطن تنسق مع حلفائها، ونصّر على التحقيق مع إيران في آثار اليورانيوم في منشآتها”.

الولايات المتحدة: رد إيران على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي “غير بناء”

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أن طهران أرسلت ردا “بناء” على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.

غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ”سبوتنيك”، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها “غير بناءة”.

وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.