نائب بريطاني يتحدث عن التوقيت المحتمل لاستخدام الأسلحة النووية

أعلن توبياس إلوود، نائب حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، على الهواء على راديو “تايمز”، عن التوقيت الذي قد يتم استخدام أسلحة نووية تكتيكية فيه في العالم.

ويرجع ذلك في رأيه إلى التوتر المتزايد على الساحة الدولية.

وقال: “نحن نعيش في عقد صعب للغاية. عالمنا سوف يتغير. أعتقد، مهما بدا الأمر مخيفًا، أننا سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات العشر القادمة”.

يعتقد البرلماني أن بريطانيا بحاجة إلى “ونستون تشرشل جديد” يساعد البلاد على النجاة من عقد “صعب للغاية”.