خبيرة روسية توضح سبب اكتساب الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40

بعد سن الأربعين، يبدأ مستوى الهرمونات الجنسية في الانخفاض، وهذا هو السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن بشكل أكثر نشاطا بعد هذا العمر. وعلى خلفية انخفاض مستويات الهرمونات، نقوم بتناول المزيد من الطعام، ليتحول الفائض من الطعام لدهون في الجسم.