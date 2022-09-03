خبيرة روسية توضح سبب اكتساب الوزن بشكل سريع بعد سن الـ40

أوضحت خبيرة روسية سبب اكتساب الكثير من الأشخاص للوزن بعد بلوغهم سن الأربعين.
وشرحت إيكاترينا كازاكوفا، خبيرة الغدد الصماء، في مقابلة مع “سبوتنيك”، العاملين اللذين يؤديان إلى زيادة وزن الجسم في هذا العمر وكيفية مقاومة التغيرات السلبية.
موضحة أن ذلك يعود لسببين، أولهما انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية في الجسم، قائلة:
بعد سن الأربعين، يبدأ مستوى الهرمونات الجنسية في الانخفاض، وهذا هو السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن بشكل أكثر نشاطا بعد هذا العمر. وعلى خلفية انخفاض مستويات الهرمونات، نقوم بتناول المزيد من الطعام، ليتحول الفائض من الطعام لدهون في الجسم.
وأرجعت الخبيرة العامل الثاني لأسلوب الحياة الذي ينخفض قياسا بالفترة السابقة لهذا السن، قائلة:
بعد سن الأربعين، نقضي المزيد من الوقت في المنزل، ونمارس الرياضة بشكل أقل ونتحرك أقل. ليتم حرق رواسب الدهون بشكل أقل نشاطا.
لتنصح بممارسة الرياضة بشكل أكبر مما كانوا يفعلون في سن الثلاثين، من أجل حرق الدهون والمحافظة على الكتلة العضلية.
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