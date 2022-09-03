سلطات إنرغودار تعلن تعليق إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا من محطة زابوروجيه

قالت إدارة المدينة إن توفير الكهرباء لأوكرانيا من محطة الطاقة النووية في إنرغودار في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوروجيه قد تم تعليقه بسبب صعوبات فنية.

وقالت قناة تلغرام التابعة للإدارة: “المتخصصون في الموقع أفادوا بأنه مع الأخذ في الاعتبار الميزات التكنولوجية، فإن الطاقة الناتجة التي تولدها وحدات الطاقة تختلف. تم تعليق توفير الكهرباء للأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بسبب صعوبات فنية”.

وفقًا للتقرير، يعمل المختصون على خط كهرباء تضرر سابقًا من جراء القصف الأوكراني. تم إيجاد ضررين على الخطوط. وحدات الطاقة الخامسة والسادسة في حالة صالحة للعمل. الطاقة الإجمالية 900-1000 ميغاواط. الخلفية الإشعاعية طبيعية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وسلطات إنرغودار مرارًا وتكرارًا قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية والبنية التحتية التي يستخدمها عمال المحطة. ازدادت الضرابات في أغسطس/ آب، ولم يتعطل تشغيل المفاعلات، ولكن كانت هناك أضرار لأنظمة الدعم المساعدة، بما في ذلك نظام التبريد.