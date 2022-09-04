بريطانيا تطلق حملة جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا

تبدأ المملكة المتحدة حملة الخريف للتحصين ضد “كوفيد 19” خلال الأسابيع المقبلة بعد الموافقة على الجرعات التعزيزية من لقاحات شركتي فايزر وموديرنا.

ووفقا لوكالة “أسوشيتدبرس”، فإن هذه الجرعات تم تعديلها لاستهداف الفيروس الأصلي ومتحور أوميكرون واسع الانتشار.

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قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، السبت، إنها وافقت على استخدام لقاح فايزر للأشخاص في سن 12 عاما، وللكبار بعد أن توصلت إلى أنه آمن وفعال. ووافقت الوكالة على لقاح موديرنا الشهر الماضي.

وسوف تقدم الحكومة اللقاح لأي شخص في سن الخمسين فما فوق، بالإضافة لعمال الرعاية الصحية في الخطوط بشكل خاص، والمجموعات الأخرى المعرضة لمرض خطير، بينما يستعد جهاز الصحة الوطنية لمواجهة ارتفاعا في العدوى هذا الشتاء.

قال وزير الصحة ستيف باركلي في بيان: “هذه اللقاحات المبتكرة سوف تسع الحصانة وتعزز دفاعاتنا ضد ما تبقى من فيروس مهدد للحياة”.