قناة عبرية تحذر "نصر الله" من تكرار حرب 2006 "المدمرة"

حذرت قناة عبرية، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، من تكرار الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان التي وقعت في العام 2006، والتي أطلقت عليها “المدمرة”.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، في تقرير مطول لها، أنه يجب ردع نصر الله وتحذيره من أن مسيرته أو طريقه يقد ينتهي بتكرار حرب العام 2006، المدمرة والتي سقط فيها الآلاف من اللبنانيين ما بين قتيل وجريح، والسقوط في حرب واسعة النطاق.

وأوضحت القناة أنه من الضروري توضيح موعد استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش وموقفها النهائي من المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهو ما يعني وضع حد لتصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بشأن حقل الغاز “كاريش”.

נסראללה חי על הקצה ומתגרה – וישראל צריכה להזכיר לו את מחיר הטעות | עמוס ידלין, פרשנותhttps://t.co/xavuvZbVYm 📷 חברת אנרג’יאן, רויטרס pic.twitter.com/UxG6J4XB9F — החדשות – N12 (@N12News) September 3, 2022

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى انه من الضروري توضيح أن بلادها تجري المفاوضات دون تهديدات من أحد، وبأنه ليست تحت النار، مشددة على أن اي هجوم لحزب الله على أهداف إسرائيلية سيؤدي إلى وقف المحادثات، فورا.

ونوهت إلى أن العدوان من قبل حزب الله اللبناني سيقابل برد قاس وغير متوقع على الداخل اللبناني، وهو ما يمكن الوصول إلى حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استهداف مناطق بعمق الداخل اللبناني، في حال اندلعت حرب مع “حزب الله” بسبب استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين الطرفين.

وتسود تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي بأنه في حال اندلاع مواجهة مع “حزب الله” اللبناني، فإن الأخير سيقوم بإسقاط آلاف الصواريخ على الداخل الإسرائيلي خلال أيام ولن تتمكن الجبهة الداخلية الإسرائيلية من مواجهة هذه الصواريخ.