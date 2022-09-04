الصدر يدعو إلى منع فصائل مسلحة من تأمين أربعينية الحسين

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، إلى منع فصائل شيعية مسلحة بينها الحشد الشعبي و”سرايا السلام” ، من تأمين أربعينية الحسين المقرر أن تشهدها مدينة كربلاء (جنوب) يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وطالب الصدر في بيان مطول نشره على حسابه بموقع تويتر بعدم رفع أي شعارلات “مليشاوية” أو حزبية خلال الزيارة الأربعينية.

وشدد على ضرورة “التزام جميع الزائرين القادمين إلى العراق بقوانين هذا البلد، وبالخصوص الإيرانيين باعتبارهم الأكثر عدداً؛ تجنباً للفوضى”.

وطالب زعيم التيار الصدري “بمسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك”.

ودعا الصدر العراقيين إلى “تجنب الاحتكاكات والتعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية ومليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية”.