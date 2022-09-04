إيران تعلن تفكيك خلية تجسس مرتبطة بـ"الموساد"

أعلن جهاز الأمن الإيراني، اليوم السبت، تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمالي البلاد، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية “الموساد”.

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن بيان لدائرة الأمن بمحافظة مازندران، إنه “تم ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة”.

في اعتراف علني نادر… مسؤول إسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات “كثيرة” ضد إيران

وأكد بيان دائرة الأمن بالمحافظة الإيرانية أنه “تم تدريب عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران”.

ويشار إلى أن استخبارات قوى الأمن الداخلي في إيران، قد أعلنت في السابع والعشرين من يوليو/تموز الماضي، القبض على زعیم وعناصر شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني “الموساد”.

وقالت الاستخبارات الداخلية (فراجا)، في بيانها، تم “إلقاء القبض على زعيم وأربعة أعضاء آخرين في شبكة تجسس تابعة للموساد الصهيوني”، مضيفة أن “أعضاء هذه الشبكة كانوا مرتبطين بالموساد، عبر عضو في جماعة إيرانية معارضة”.

وبحسب البيان، الذي نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن “أعضاء الشبكة المذكورة تلقوا تدريبا على العمليات التخريبية، لكن الأمن الإيراني تمكن من احتجاز جميع أعضاء الشبكة، قبل التنفيذ”.

وأعلنت السلطات الإيرانية “تنفيذ عدة عمليات ناجحة لإحباط مؤامرات الكيان الصهيوني ضد البلاد خلال الأشهر الأخيرة”، مؤكدا أن ذلك “يؤشر على اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال ضمان الأمن”.