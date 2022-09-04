تركيا.. ضبط مهاجرين داخل صندوق حافلة في ولاية وان

أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، ضبط 3 مهاجرين غير نظاميين داخل صندوق حافلة ركاب في ولاية وان في جنوب شرق البلاد.
نقلت وكالة “الأناضول” عن بيان لمديرية شرطة الولاية أن الحافلة كانت متوجهة إلى ولاية هطاي في جنوب البلاد، قبل توقيفها في قضاء غواش.
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30 أكتوبر 2021, 12:41 GMT
وذكرت أنها فتحت تحقيقا قضائيا بحق 4 أشخاص بسبب الاشتباه في تورطهم في حادث تهريب المهاجرين.
وأوضحت أنه تم تسليم المهاجرين لإدارة الهجرة في خطوة تهدف لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بترحليهم إلى بلادهم.
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