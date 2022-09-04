الأرجنتين تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بمرض رئوي خطير

قال مسؤولو الصحة في الأرجنتين، اليوم السبت، إن المرض الذي أصاب 10 أشخاص وأسفر عن مقتل ثلاثة منهم، ربما بسبب “مرض الفيالقة”.

داء الفيالقة من أشد أشكال التهاب الرئة، وهو التهاب ناجم عن العدوى عادة. تسبِّبها بكتيريا تُعرَف باسم الفَيلَقية، ويمكن أن تنتقل البكتيريا عندما يتنفس الناس قطرات صغيرة من الماء أو يبتلعون عن طريق الخطأ الماء الذي يحتوي على البكتيريا في الرئتين، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويحاول المسؤولون تحديد سبب المرض الذي أصاب 10 أشخاص مرتبطين بعيادة خاصة في مدينة سان ميغيل دي توكومان، حسبما قال مسؤولون في تصريحات ، وفقا لشبكة “إن ب سي نيوز”.

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وقال مسؤولو الصحة، إنه تم التعرف على بكتيريا الفيلقية في اختبارات لأربع عينات – ثلاث عينات تنفسية وخزعة من أحد الأشخاص الذين توفوا.