ترامب يصف بايدن بـ "عدو الدولة" ويحذر من رد فعل عنيف

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلفه جو بايدن بأنه “عدو للدولة” خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية بنسلفانيا، جاء ذلك خلال انتقاده للمداهمة التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي لمنزله في فلوريدا.

وقال ترامب يوم السبت، إن المداهمة كانت “تزييفا للعدالة”، وحذر من أنها سينتج عنها “رد فعل عنيف لم يرَ أحد مثله من قبل”.

وأضاف “الخطر على الديمقراطية يأتي من اليسار الراديكالي. ليس من اليمين”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وتعد تلك المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب منذ اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله، ورد ترامب أيضًا على خطاب بايدن هذا الأسبوع الذي قال فيه الرئيس إن “سلفه وأنصاره الجمهوريين يمثلون تطرفًا يهدد أسس الجمهورية الأمريكية”.

وقال ترامب لمؤيديه، إن خطاب بايدن يعد الأكثر شراسة وبغضا وتسببًا للانقسام في التاريخ الأمريكي على الإطلاق.

وشدد ترامب “إنه عدو للدولة (بايدن). تريد أن تعرف ذلك”.

وتابع، “الجمهوريون في حركة ماغا ليسوا من يحاول تقويض ديمقراطيتنا”، في إشارة إلى حركته (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى).

وأضاف “نحن من نحاول إنقاذ ديمقراطيتنا، الأمر بسيط جدا.. الخطر على الديمقراطية يأتي من اليسار الراديكالي وليس من اليمين”.

‏”العدل الأمريكية” تكشف عن قائمة مفصلة بالممتلكات التي تم العثور عليها أثناء مداهمة منزل ترامب

وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال ‏تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشهر ‏الماضي.‏

ويأتي الكشف عن القائمة بعد يوم من إصدار قاضية المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، أمرا بالقيام بذلك.