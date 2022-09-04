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مقتل 3 عسكريين سوريين بضربة صاروخية في إدلب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا، أوليغ يغوروف، أن مقاتلي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظور في روسيا) قصفوا محافظة إدلب بصواريخ، ما أدى لمقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة واحد.

موسكو – سبوتنيك. وقال يغوروف في إحاطة إعلامية، “في محافظة إدلب نتيجة ضربة صاروخية للإرهابين على مواقع القوات الحكومية، قتل 3 عسكريين للقوات المسلحة السورية، وأصيب عسكري واحد”.
كما أشار المتحدث إلى أن خلال الـ24 ساعة الماضية، تم رصد 4 أعمال قصف من طرف مواقع تنظيم جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد إدلب.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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