رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع

قالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إن رئيس البرلمان الصيني، لي تشان شو، سيزور روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني كلا من منغوليا، ونيبال، وكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
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1 سبتمبر, 05:25 GMT
كما سيحضر لي، المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع خلال إقامته في روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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