رئيس البرلمان الصيني يزور روسيا ويشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني كلا من منغوليا، ونيبال، وكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.