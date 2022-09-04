بلومبرغ: بوتين يثير الذعر في الغرب بقراره بشأن "نورد ستريم"

يعمل نورد ستريم مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته البالغة حوالي 170 مليون متر مكعب يوميًا. في الآونة الأخيرة، تم إيقاف خط أنابيب الغاز للإصلاحات المجدولة، ولكن عشية شركة غازبروم قالت إنه لن يكون من الممكن استعادة العمل بسبب تسرب النفط في وحدة ترينت 60 العاملة الوحيدة. واليوم ، قالت الشركة إن المتخصصين في سيمنز ليس لديهم مكان لإجراء الإصلاحات.