سقوط مروحية تابعة للجيش السوري في مدينة حماة ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السورية سقوط مروحية عسكرية، صباح اليوم الأحد، شمال شرقي مدينة حماه خلال مهمة تدريبية إثر عطل فني، ومقتل طاقمها.

دمشق-سبوتنيك. وذكرت الدفاع السورية، في بيان “سقوط مروحية عسكرية صباح اليوم شمال شرق مدينة حماه خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني ما أدى إلى استشهاد طاقم المروحية”. وفي سياق متصل، أوضح مصدر ميداني لوكالة “سبوتنيك” أن “المروحية سقطت نتيجة خلل فني ما أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من 3 عسكريين”. وأضاف المصدر أن “المروحية سقطت على أحد المنازل في حي الأربعين في حماة وسط سوريا وأحدثت أضرارا مادية”.

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