عامل في مطار يسرق طائرة ويهدد بصدم مركز تجاري في أمريكا… فيديو

في واقعة نادرة، تمكن عامل في أحد المطارات بالولايات المتحدة من سرقة طائرة والتحليق بها، مطلقا تهديدات بصدم طائرته بمبنى مركز “وول مارت” التجاري في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وحسب شبكة “CNN”، أفادت الشرطة بأنه بعد التواصل مع العامل تم إقناعه بعد صدم المركز التجاري، ومساعدته على الهبوط بالطائرة، حيث تم اعتقاله.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن “الطائرة ذات المحركين من طراز بيتشكرافت التي حلقت لساعات فوق مدينة توبيلو والمنطقة المجاورة هبطت قرابة الساعة 11:25 صباحا بالتوقيت الشرقي (15:25 بتوقيت غرينيتش).

وقال جون كواكا رئيس شرطة توبيلو، “ستوجه للعامل تهم ارتكاب سرقة كبرى وتوجيه تهديدات إرهابية”.

وأضاف أن “الدافع وراء فعلته غير واضح”.

وأوضح كواكا أن باترسون عمل لمدة 10 سنوات في شركة “توبيلو للطيران” وتضمنت وظيفته تزويد الطائرات بالوقود، ولديه إلمام بالطيران لكن لا يبدو أنه يحمل رخصة طيران.

وتابع “العامل اتصل برقم الطوارئ 911 في توبيلو قرابة الساعة الخامسة صباحا مهددا بالاصطدام عمدا بمركز وول مارت التجاري”.

وأشار إلى أنه تم إخلاء المركز التجاري الكبير ومحطة وقود مجاورة، مع تحذير الناس بضرورة الابتعاد.

سيدة عمرها 93 عاما تقف فوق الطائرة وتحلق معها نحو السماء… فيديو

وأفاد قائد الشرطة بأن “مفاوضي شرطة توبيلو اتصلوا لاسلكيا بباترسون وتمكنوا من إقناعه بعدم صدم طائرته بالمتجر والهبوط بها في المطار”. ولأنه كان يفتقر إلى الخبرة في الهبوط تم تجنيد طيار خاص لمرافقة باترسون خلال العملية.

ولفت إلى أن باترسون نشر رسالة “وداعا” بصفحته على فيسبوك في هذا الوقت تقريبا، حيث نفد الوقود على ما يبدو، لكنه تمكن من الهبوط في حقل.