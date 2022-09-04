نوفاك: نشهد انهيارا في أسواق الطاقة في أوروبا والأسوأ لم يأت بعد

أعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك على قناة “روسيا-1″، أن موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي مع وجود عدد كبير من العوامل غير المؤكدة قد يؤدي إلى زيادات جديدة في الأسعار في السوق.
وأشار نوفاك إلى أن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أدت إلى الوضع الحالي في السوق: “سياسة قصر النظر تؤدي إلى أننا نشهد انهيارًا في أسواق الطاقة في أوروبا”.
وحذّر من أن “الأسوأ لم يأت بعد، لأننا ما زلنا في موسم دافئ، ولا يزال أمامنا الشتاء، وهناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن التنبؤ بها”.
ولم يستبعد نائب رئيس الوزراء استمرار ارتفاع أسعار الغاز: “حسنًا ، في رأيي، هذا ممكن”.
تم تسجيل السعر الأقصى التاريخي للغاز في أوروبا في 7 مارس/آذار 2022، عندما تم تقديم 3898 دولارًا للعقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان. في نهاية أغسطس/أب، ارتفع سعر الغاز فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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