السفير الأمريكي لدى روسيا يعود لبلاده بعد انتهاء ولايته

قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا إن السفير الأمريكي جون سوليفان أكمل عمله في روسيا وغادر موسكو اليوم الأحد.
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في روسيا: “أكمل سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم، وحتى وصول خليفة السفير سوليفان، ستنوب إليزابيث رود القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو عنه”.
وأفادت وسائل إعلام روسية، في 3 تموز/ يوليو، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت على الشارع الذي يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.
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14 يوليو, 04:38 GMT
ولفتت مصادر روسية أن السفارة الأمريكية في موسكو قامت بتغييرات عدة على موقعها الالكتروني الرسمي وبينها المرتبط بعنوان مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو الذي تم إزالته نهائيا من صفحة الموقع.
واختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّتت غالبية سكان العاصمة لاسم “ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية”، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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