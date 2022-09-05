السفير الأمريكي لدى روسيا يعود لبلاده بعد انتهاء ولايته

قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا إن السفير الأمريكي جون سوليفان أكمل عمله في روسيا وغادر موسكو اليوم الأحد.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في روسيا: “أكمل سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم، وحتى وصول خليفة السفير سوليفان، ستنوب إليزابيث رود القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو عنه”.

وأفادت وسائل إعلام روسية، في 3 تموز/ يوليو، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت على الشارع الذي يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.

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ولفتت مصادر روسية أن السفارة الأمريكية في موسكو قامت بتغييرات عدة على موقعها الالكتروني الرسمي وبينها المرتبط بعنوان مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو الذي تم إزالته نهائيا من صفحة الموقع.