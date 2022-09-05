برلماني ليبي: أموال الشعب تنفق على تشكيلات مسلحة ضمن سيناريو تديره واشنطن

قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق سيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الصول في حديث لـ”سبوتنيك”، أن إدارة الأزمة في ليبيا تتم وفق رغبة الدول الإقليمية والدول العظمى، وأنها ليست في حاجة إلى مبعوث أممي، في ظل العمل على إدارة الأزمة وليس حلها.

وأوضح أن الليبيين تقاربوا مؤخرا وتوحدوا على مشروع الاستقرار عبر حكومة معتمدة من مجلس النواب الليبي، لكن بعض الأطراف الداخلية رفضت هذا التقارب انصياعا للأجندة الخارجية، وفق تعبيره.

وتابع البرلماني الليبي” بعض الأطراف الداخلية يعملون لصالح أجندة خارجية، رفضوا التقارب الداخلي بين الأطراف السياسية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بدعمهم لبعض التشكيلات المسلحة بأموال الليبيين، وهو سيناريو مخطط له من دول أجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.

يشار إلى أنه سبق وكلف باثيلي عام 2021 برئاسة الوفد الأممي الزائر لتقييم عمل البعثة في ليبيا، كما عين في 2013 نائبا للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014 وسط أفريقيا، ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى.

وحصل باثيلي على درجة الدكتوراه من جامعة برمنغهام ودكتوراه الدولة من جامعة الشيخ “أنتا ديوب” وله العديد من الكتب والأبحاث حول التاريخ والسياسة الأفريقية، كما أنه من كبار المسؤولين في بلده.