السعودية تنتزع أكثر من 700 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” الانتهاء من إزالة 734 لغما من الأراضي اليمنية خلال أسبوع واحد فقط.

وشمل ذلك ألغام مضادة للأفراد والدبابات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة، حسبما ذكرت صحيفة “عاجل” السعودية، اليوم الأحد.

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وتمكن مشروع “مسام” من إزالة الألغام المختلفة في العديد من المناطق اليمنية التي شملت محافظات عدن والحديدة ولحج ومأرب وشبوة وأماكن أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الألغام التي تمت إزالتها بواسطة مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة منذ بدايته تجاوز 356 ألف لغم، مشيرة إلى أنه تم زرعها بواسطة “الحوثيين” خلال الحرب الدائرة في البلاد.

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ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين جماعة “أنصار الله”، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، قبل سنوات، مما أدى إلى أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.