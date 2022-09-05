باكستان تقوم بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة لتجنب الفيضانات التي اجتاحت البلاد

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، أنها “قامت بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد لتتسبب في نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من منازلهم”.

وقال وزير الري في إقليم السند جام خان شورو، إن “السلطات في باكستان، التي اجتاحتها الفيضانات، قامت بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد اليوم الأحد لتتسبب في نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من منازلهم، لكنها أنقذت بذلك المزيد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من تجمع مياه الفيضانات”، حسب وكالة “رويترز”.

رئيس الوزراء الباكستاني يعلن تأجيل زيارته إلى الإمارات إثر فيضانات مدمرة في بلاده

وذكر الوزير، أن “بحيرة مانشار، التي تُستخدم في تخزين المياه، وصلت بالفعل إلى مستويات خطيرة، وأن الضغط المتزايد يشكل تهديداً للمناطق المحيطة في إقليم السند الجنوبي”.

وأضاف: أن “نحو 100 ألف شخص سيتأثرون بالخرق، لكنه سيساعد في إنقاذ المزيد من التجمعات السكانية، ويقلل أيضا من مستويات المياه في المناطق الأخرى الأكثر تضررًا”.

وتابع شورو: “بإحداث الخرق حاولنا إنقاذ بلدة سهوان، وسينخفض منسوب المياه في بلدتي جوهي، وميهار في منطقة دادو بسبب هذا الاختراق في البحيرة”.