قراصنة إيرانيون ينشرون نتائج فحوصات طبية لرئيس الموساد

قال قراصنة (هاكرز) إيرانيون، مساء اليوم الأحد، إنهم حصلوا على معلومات طبية عن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد (دادي) برنياع، وذلك عشية سفره إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تتناول الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والقوى الكبرى.

وبحسب وسائل إعلام عبرية بينها قناة “كان” الرسمية وصحيفة “يسرائيل هيوم”، نشر القراصنة على “تليغرام” نتائج فحص جسدي شامل زعموا أنه تم إجراؤه في عام 2018 من قبل رئيس الموساد، في مستشفى إيخيلوف وسط تل أبيب وكذلك صورة سيلفي له خلال مباراة جودو.

وقالت الصحيفة العبرية: “بالمناسبة يتضح من نتائج الاختبار المسربة أن رئيس الموساد يتمتع بصحة ممتازة”.

האקרים איראנים פרסמו תוצאות של בדיקות רפואיות, שלטענתם ביצע ראש המוסד דדי ברנע באיכילוב @gilicohen10 @AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022

والأسبوع الماضي، نشرت المجموعة نفسها عدة صور لأسنان رئيس الموساد بعد اختراق هاتفه، وأوصته ساخرة بتنظيف أسنانه مرتين في اليوم.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت مجموعة “هاكرز” مقطع فيديو مع ترجمة إنجليزية إلى العربية والعبرية، يحوي صورا ووثائق شخصية لرئيس الموساد، ديفيد بارنياع.

وقالوا في الفيديو إن هذه هي نتاج المراقبة الاستخباراتية طويلة المدى لرئيس الموساد، والتي بدأت في عام 2014.

وتضمن الفيديو وثائق شخصية، بما في ذلك تذاكر طائرة لرئيس الموساد وأسرته إلى كوبنهاغن عام 2014، وصورة لبطاقة هويته، ووثائق ضريبية خاصة به ولأفراد أسرته، وصورة لما زُعم أنه منزله الخاص.