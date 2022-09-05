إصابة جنديين إسرائيليين في استهداف موقع للجيش وسط الضفة الغربية

قالت قناة عبرية رسمية، إن جنديين إسرائيليين، أصيبا مساء اليوم الأحد، إثر هجوم على موقع عسكري وسط الضفة الغربية.
وأضافت قناة “كان” أن “الهجوم الذي تم تنفيذه بعبوة (لم تحدد نوعها) وقع بالقرب من بلدة النبي صالح قرب رام الله”.
وأشارت إلى أن الجنديين أصيبا بجروح وصفت بالطفيفة.
שני לוחמים נפצעו קל ממטען שהשליכו מחבלים לעבר עמדת צה”ל סמוך לנבי סאלח בבנימין@ItayBlumental (צילום: TPS) pic.twitter.com/e8TRBZmBBH
— כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود أحدهم في حالة وصفت بالخطيرة، لدى استهداف حافلة كانت تقلهم في غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة بأسلحة نارية وعبوات حارقة.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 أشخاص (فلسطينيان من جنين وثالث يحمل الجنسية الإسرائيلية) يشتبه في أنهم هم من نفذوا الهجوم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك