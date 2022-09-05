إصابة جنديين إسرائيليين في استهداف موقع للجيش وسط الضفة الغربية

وأضافت قناة “كان” أن “الهجوم الذي تم تنفيذه بعبوة (لم تحدد نوعها) وقع بالقرب من بلدة النبي صالح قرب رام الله”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود أحدهم في حالة وصفت بالخطيرة، لدى استهداف حافلة كانت تقلهم في غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة بأسلحة نارية وعبوات حارقة.