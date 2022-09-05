نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية

قال نائب وزير الدفاع، الإيراني، العميد مهدي فرحي إن طهران جاهزة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية.

وأوضح فرحي في تصريحات للتلفزيون الرسمي بأن الوزارة “جهّزت 51 مدينة في البلاد بمنشآت وتجهيزات ضرورية للدفاع السلبي”.

وأضاف: “جرى تأسيس مقر للدفاع المدني لتنفيذ مهمات مثل تحديد التهديدات ومراقبتها، وتزويد وتنسيق البنى التحتية المادية، بهدف الرد على هذه التهديدات”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن الوزارة “باتت في موقع يتيح لها تحديد التهديدات بفضل بنىً تحتية جرى تنفيذها من أجل مواجهة كل أنواع التهديدات البيولوجية، الإشعاعية والكيميائية”.

إيران تطالب بمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية خلال حربها مع العراق

وتتهم إيران نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتنفيذ هجوم كيميائي على مدينة سردشت شمال غربي إيران لهجوم خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وبلغت الحصيلة الرسمية للقصف آنذاك 119 قتيلاً و1518 جريحاً.