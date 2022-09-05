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إصابة 4 جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بعد إلقاء عبوة متفجرة باتجاههم.. صور

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب منهما، بعد أن ألقيت من سيارة مسرعة على أطراف بلدة “النبي صالح” غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب موقع “فلسطين الآن”، تجاوزت سيارة فلسطينية آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي على الطريق الخارجي للبلدة، وألقى أحد ركابها تجاهها عبوة ناسفة محلية الصنع “كوع”، ما أدى إلى إصابة جنديين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة.
فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المصابين في حادثة العبوة قبل قليل ارتفع إلى 4 جنود من كتيبة نتسح يهودا، 3 منهم بحالة طفيفة والرابع حالته غير واضحة ونقل إلى مستشفى تل هاشومير.
وتداولت صور لجندي إسرائيلي والشظايا تغطي ظهره جراء انفجار القنبلة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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