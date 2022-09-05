تحطم مروحية عسكرية تركية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ليل الأحد/الاثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية.

وقالت الدفاع التركية في بيان نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر”، إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.

وأضافت الدفاع التركية أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.

1⃣ 4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır.https://t.co/xXQP52G05O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2022

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المروحية تحطمت شمالي العراق.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، ذكرت مصادر أمنية تركية أن عناصر تابعة للاستخبارات تمكنت من تحييد قيادي بارز في تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال عملية نوعية شمالي العراق.

تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق