اخبار العالم

ترودو: حوادث الطعن في إقليم ساسكاتشوان مروعة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الاثنين، إن حوادث الطعن التي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا أمس الأحد في مجتمعين محليين في كندا “مروعة ومفجعة للقلب”.

وأضاف ترودو في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن هجمات اليوم في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة. قلبي مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا.
وتقوم الشرطة الكندية الآن بمطاردة شخصين مشتبه بهما بعد مقتل عشرة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بعد تعرضهم للطعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك