ترودو: حوادث الطعن في إقليم ساسكاتشوان مروعة

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الاثنين، إن حوادث الطعن التي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا أمس الأحد في مجتمعين محليين في كندا “مروعة ومفجعة للقلب”.

وأضاف ترودو في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن هجمات اليوم في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة. قلبي مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا. The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 4, 2022 وتقوم الشرطة الكندية الآن بمطاردة شخصين مشتبه بهما بعد مقتل عشرة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بعد تعرضهم للطعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

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