زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ

ضرب زلزال، ليل الأحد/الاثنين، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 56.007 درجة جنوبا، وخط طول 124.541 درجة غربا.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

Prelim M6.1 Earthquake southern East Pacific Rise Sep-04 23:57 UTC, updates https://t.co/7r8T1m8kw1 — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) September 5, 2022