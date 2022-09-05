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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ضرب زلزال، ليل الأحد/الاثنين، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 56.007 درجة جنوبا، وخط طول 124.541 درجة غربا.
وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ويوجد في المحيط الهادئ “حلقة النار”، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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