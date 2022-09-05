مقتل شخص و8 مفقودين إثر تحطم طائرة عائمة في الولايات المتحدة

قال خفر السواحل الأمريكي، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن شخصا لقي مصرعه ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة عائمة في بوجيت ساوند في ولاية واشنطن.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر، بعد ظهر الأحد، إن الطائرة كانت متجهة من فرايدي هاربور، وهي وجهة سياحية شهيرة في جزر سان خوان، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقع الحادث في خليج في خليج موتيني، قبالة جزيرة ويدبي، على بعد حوالي 40 ميلا (64 كيلومترًا) شمال غرب سياتل.

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