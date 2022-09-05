تشير توقعات إلى أن الغرب الذي يرعى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا لا بد وأن يتخلى عن رئيس هذا النظام فلاديمير زيلينسكي.
وترى صحيفة “بيتشات” الصربية بأن زيلينسكي سيكون كبش فداء يلقي رعاته الغربيون المسؤولية على عاتقه إذا فشلت مخططاتهم.
ونقلت الصحيفة عن النائب الروسي دميتري بيليك، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي (الدوما)، قوله إن زيلينسكي “دمية في يد الغرب”.
وبينما تطالبه واشنطن بمواصلة الحرب ضد روسيا، يريد المزيد من الأوروبيين السلام، مدركين أنهم يخسرون من مواصلة الحرب والعقوبات ضد روسيا. ولا بد أن يصبوا جام غضبهم على حكامهم بسبب تدهور أحوالهم. وحتى لا يحدث هذا سيضطر الغرب إلى جعل رئيس النظام الأوكراني كبش فداء يتحمل المسؤولية عما حدث، فيتخلى عنه.
ووفقا لتوقعات النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا، فإن رعاة النظام الأوكراني الغربيين وجدوا مَن سيخلف زيلينسكي هو، على الأرجح، قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني الذي سيتولى الإشراف على الغرب الأوكراني إلى جانب الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو ووزير الداخلية السابق أفاكوف وعمدة كييف، كليتشكو.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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