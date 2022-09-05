ما مصير زيلينسكي… لا بد أن يكون كبش فداء

ونقلت الصحيفة عن النائب الروسي دميتري بيليك، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي (الدوما)، قوله إن زيلينسكي “دمية في يد الغرب”.

وبينما تطالبه واشنطن بمواصلة الحرب ضد روسيا، يريد المزيد من الأوروبيين السلام، مدركين أنهم يخسرون من مواصلة الحرب والعقوبات ضد روسيا. ولا بد أن يصبوا جام غضبهم على حكامهم بسبب تدهور أحوالهم. وحتى لا يحدث هذا سيضطر الغرب إلى جعل رئيس النظام الأوكراني كبش فداء يتحمل المسؤولية عما حدث، فيتخلى عنه.