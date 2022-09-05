الإمارات تستعد لاستضافة مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022

تستعد الإمارات لاستضافة نحو مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022، الذين اختاروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة.

وذكرت صحيفة “البيان” أن هؤلاء المشجعين اختاروا الإقامة في الإمارات للاستمتاع بفترة ما بين المباريات مع إمكانية التوجه إلى قطر يوم المباراة والعودة مباشرة نتيجة لتوفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى الدوحة.

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كما أن الإمارات ستكون وجهة مفضلة لعدد من المنتخبات لإقامة معسكراتها وخوض مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 .

وذكر مجلس دبي الرياضي أنه يعمل مع مختلف الأطراف الرياضية والإعلامية الدولية والمحلية بهدف تسهيل حضور المنتخبات والبعثات الإعلامية المرافقة لها.

كما يعمل على توفير أماكن تدريب ولعب وخدمات علاج وطب رياضي، وغيرها.