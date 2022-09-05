قائد القوات الجوية: إيران تعتزم شراء مقاتلات سوخوي 35 من روسيا

أعلن قائد القوات الجوية الإيرانية الجنرال حميد وحيدي، أن بلاده تعتزم شراء مقاتلات سوخوي من طراز “سو-35” من روسيا.
وقال وحيدي لوكالة “بورنا” للأنباء، إن “الجيش الايراني يعتزم شراء (مقاتلات) سوخوي 35 من روسيا”.
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31 أغسطس, 09:33 GMT
لكن وحيدي أوضح أن “شراء سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال. نأمل أن نحصل مستقبلا على مقاتلات سو-35 من الجيل المعروف ب4++”.
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجاريا مع القوات الايرانية، وخصوصا الحرس الثوري المدرج على القائمة السوداء لـ”التنظيمات الإرهابية”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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