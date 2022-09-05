مصر ترحب بتعيين باتيلي ممثلا خاصا للأمم الأمم إلى ليبيا

رحبت مصر بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وعبّرت عن تمنياتها للمبعوث الأممي الجديد بالنجاح في مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجه ليبيا الشقيقة، وفقا قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وجدد بيان الوزارة تأكيد مصر بهذه المناسبة على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يقود لإنهاء الأزمة السياسية، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

كما عبرت عن رغبتها في أن يقود الحل إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها.

وشددت على ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.