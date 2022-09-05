الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا "قابل للاستنشاق" في العالم

وافق منظمو الأدوية الصينيون، اليوم الاثنين، على أول لقاح يمكن استنشاقه في العالم لـ”كوفيد-19″.

واللقاح من تصنيع شركة “CanSino Biologics”، التي يقع مقرها في مدينة تيانجين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وصرحت الشركة في بيان لبورصة “هونغ كونغ”، أمس الأحد، أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية منحت اللقاح “الضوء الأخضر” للاستخدام الطارئ كمعزز.

وأوضحت أن اللقاح الخالي من الإبر – والذي يتميز بإمكانية تخزينه وإعطائه بسهولة أكبر من اللقاح العضلي – سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.

JUST IN: China became the first country to approve a needle-free, inhaled version of a Covid vaccine made by CanSino Biologics, pushing the company’s shares up as much as 14.5% in Hong Kong https://t.co/yjF5NbX332 — Bloomberg (@business) September 5, 2022

وأضافت الشركة أن “الموافقة على لقاحها القابل للاستنشاق سيكون لها تأثير إيجابي على أدائها، إذا تم شراء اللقاح في وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة”.

وعقب الإعلان عن اللقاح الجديد، ارتفعت أسهم الشركة المذكورة 14 في المئة صباح اليوم الاثنين، قبل أن تغلق أعلى بنسبة 7.1 بالمئة من قيمتها الافتتاحية.

ويقوم العلماء في العديد من بلدان العالم، بما في ذلك روسيا كوبا وكندا وأمريكا بتجربة لقاحات “كوفيد-19” القابلة للاستنشاق.