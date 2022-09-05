إطلاق سراح الجنود الأوكرانيين الأوائل الذين استسلموا لقوات التحالف في منطقة خاركوف

تم السماح للجنود الأوكرانيين الأوائل، الذين رفضوا المشاركة في الأعمال القتالية واستسلموا لقوات التحالف في منطقة خاركوف، بالعودة إلى عائلاتهم.
وأفاد مراسل “سبوتنيك” نقلا عن جنود سابقين، فإنه يتم الإفراج عن المعتقلين بشرط أن يكونوا مقيمين في الأراضي المحررة ولم يشاركوا في الأعمال القتالية بعد 24 فبراير، كما أنهم غير متورطين في جرائم حرب لنظام كييف.
وقد ضمت الدفعة الأولى من العائدين إلى ديارهم ثلاثة متعاقدين أوكرانيين.
سيتعين على جميع الأفراد العسكريين السابقين الذين اجتازوا الاختبار التسجيل لدى السلطات في الأراضي المحررة، وسيتم منعهم مؤقتًا من مغادرة المنطقة.
هذا ويرى المراقبون بأن الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يرتقب استسلام الجيش الأوكراني
24 أغسطس, 12:29 GMT
ويشيرون إلى أن الفساد على اختلاف أنواعه والاتجار بالأسلحة المسروقة وغير ذلك من الحوادث تضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أنهم لا يرون مبررا لمواصلة قتال القوات الروسية التي أتت إلى أوكرانيا لوقف اعتداءات المسلحين على المواطنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وفي ظن أليكسي أنبيلوغوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن جنود الجيش الأوكراني سيبدؤون في وقت قريب بإعلان استسلامهم بشكل جماعي، مسلّمين أنفسهم إلى القوات الروسية دون الانتظار حتى حلول الشتاء بأمطاره وأمراضه.
وذكر الخبير في الحديث لموقع “أوكرانيا” الإخباري أن الكثيرين من جنود الجيش الأوكراني كانوا قد أعلنوا استسلامهم أو رفضوا تنفيذ أوامر قادتهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك