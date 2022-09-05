الجيش التركي: تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في سوريا

أعلنت السلطات التركية تحييد 6 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة “الأناضول”.

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وقالت الوزارة إن “الإرهابيين” كانوا يستعدون لشن هجمات في مناطق عمليات “نبع السلام” و”درع الفرات” و”غصن الزيتون” عندما تم تحييدهم.

وأكد البيان أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم وفاعلية.

ويوم السبت، أعلن الجيش التركي تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

ونفّذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي “داعش” الإرهابي (محظور في روسيا)، وحزب العمال الكردستاني.