إدانة مستشار رئيس "روسكوسموس" بتهمة الخيانة العظمى

يذكر أن سافرونوف، عمل في مواضيع عسكرية وفضائية في صحيفتي “فيدوموستي” و”كومرسانت” قبل الانضمام إلى “روسكوسموس”، وتم اعتقاله في 7 يوليو/ تموز 2020. أفاد جهاز الأمن الفيدرالي أنه تم تكليفه بنقل معلومات سرية حول التعاون العسكري التقني الروسي و”صناعة الدفاع” إلى إحدى الخدمات الخاصة لحلف شمال الأطلسي.

وذكر الدفاع أن المحققين يشتبهون في أن سافرونوف يعمل في الخدمات الخاصة التشيكية منذ عام 2012. وتتعلق القضية بالنقل المزعوم لأغراض المرتزقة لمعلومات تقنية عسكرية عن توريد أسلحة إلى بلدان أفريقية. المتلقون النهائيون للمعلومات السرية، وفقًا للمحققين، هم الولايات المتحدة.

وبحسب مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، الذي وافق على لائحة الاتهام ضد سافرونوف، فإن “الحقائق على المدى الطويل، من 2015لـ2019 ، وثقت من قبل سافرونوف لمعرفة وجمع معلومات سرية للغاية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون العسكري التقني الروسي مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان”.