منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا فيضانات باكستان… 1290 قتيلا و12500 مصاب

أعلنت منطمة الصحة العالمية أن ضحايا فيضانات باكستان وصلوا إلى قرابة 1290 قتيلا، و12500 مصاب.

جنيف- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها أصدرته اليوم الاثنين، أكدت منطمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 1290 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 12500 آخرون بعد أن اجتاحت فيضانات غير مسبوقة ثلث باكستان، وتسببت في نزوح أكثر من 600 ألف شخص.

نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف

وقالت: “أكثر من 1290 قتيلاً وأصيب 12500 شخص، و33 مليون شخص تضرروا، وأكثر من 6.4 مليون منهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية”، مشيرة إلى أن ما يقرب من 634000 نازح يعيشون في المخيمات.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 1460 منشأة صحية تضررت، منها 432 مدمرة بالكامل و1028 متضررة جزئيا، مضيفة أن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية محدود للغاية.

وكانت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، قد أكدت في الـ29 من أغسطس/ آب، أن 1061 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1500 آخرون منذ بدء موسم الرياح الموسمية في الـ14 من يونيو/ حزيران.

وأعلنت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل مساعدة ممكنة للسكان.