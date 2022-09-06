باشاغا يخاطب الجامعة العربية لمنع حكومة الدبيبة من رئاسة اجتماع وزراء الخارجية العرب

وجهت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، “رسالة إلى جامعة الدول العربية للمطالبة بعدم تولي وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، رئاسة الدورة 158 لاجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري”.

وأوضحت الحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، في خطابها، التي نقلته وسائل إعلام ليبية، أن “الجامعة العربية بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها، ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها، والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب”.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا وتمثل الانحياز إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية”.

#عاجل| الحكومة الليبية تعبر عن رفضها تولي الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية#أبعاد #ليبيا pic.twitter.com/33OmTHnbbS — أبعاد (@abaadnews_ly) September 5, 2022

والتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، بمناسبة انعقاد الدورة الـ(158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنعقد غداً في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة دولة ليبيا.

وناقش اللقاء عدد من الملفات والمواضيع المشتركة ومنها مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية والساحة الليبية خصوصاً فيما يتعلق بالعملية السياسية بالبلاد،وتحقيق الانتخابات الوطنية وفق إطار دستوري متفق عليه في أقرب وقت ممكن، كما تبادلا وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من المواضيع والقضايا المطروحة وكافة الاستعدادات والتحضيرات القائمة للدورة الـ(158)، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التى تواجهها الدول العربية، ودعم مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك.