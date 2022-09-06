أفغانستان تؤكد لروسيا إجراء تحقيق جاد في التفجير الذي وقع بالقرب من سفارتها في كابول

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في التفجير الإرهابي في كابول سيتم اتخاذها.
وأعرب خان متقي عن تعازيه للافروف في ضحايا البعثة الروسية إثر الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية بشأن الاتصال الهاتفي بين لافروف ومتقي: “على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم 5 أيلول/سبتمبر قرب القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، والذي أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومواطنين أفغان، أعرب أمير خان تقي عن تعازي القيادة الأفغانية، وأكد أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للتحقيق في هذه الجريمة”.
وشدد الطرفان على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في منطقة السفارة الروسية، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب الدولي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.
السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول
16:52 GMT
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالعمل الإرهابي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: “إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس”.
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