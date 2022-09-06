أفغانستان تؤكد لروسيا إجراء تحقيق جاد في التفجير الذي وقع بالقرب من سفارتها في كابول

وجاء في بيان الخارجية الروسية بشأن الاتصال الهاتفي بين لافروف ومتقي: “على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم 5 أيلول/سبتمبر قرب القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، والذي أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومواطنين أفغان، أعرب أمير خان تقي عن تعازي القيادة الأفغانية، وأكد أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للتحقيق في هذه الجريمة”.