برلماني تركي: نرفض تصفية الحسابات الغربية مع روسيا عبر أوكرانيا

وقال مراد بيباتور: “نتيجة لجهودنا المشتركة، تم التوصل إلى اتفاق إسطنبول بشأن ممر الحبوب، ولا نعتبر أنه من الصواب أن تسعى بعض الدول الغربية لتصفية حسابات مع روسيا عبر أوكرانيا، نحن نتحدث عن هذا مع زملائنا الغربيين، من ناحية أخرى، نعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل يتم بموجبه ضمان وحدة أراضي أوكرانيا، وفي نفس الوقت سيتم حل قضايا الأمن الروسي”.