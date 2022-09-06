بينها مصر… 7 دول تمتلك أقوى المروحيات الهجومية في العالم

تمثل المروحيات الهجومية جزءا من قوة المروحيات التابعة للجيوش الكبرى، وتتميز بتصميم وتسليح يمكّنها من استهداف تحصينات العدو من الجو وحرمانه من استخدام المدفعية والتشكيلات المدرعة لإيقاف تقدم القوات البرية في ساحات القتال.

وتقوم المروحيات الهجومية بتوفير “الدعم الجوي القريب” للقوات البرية وحرمان العدو من استخدام مروحياته ضد القوات البرية المتقدمة.

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وتمتلك 7 دول فقط 2164 مروحية هجومية وتصنف على رأس القائمة الخاصة بأقوى أساطيل المروحيات الهجومية في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022.

وأورد الموقع قائمة بأسماء الدول التي تمتلك أقوى 7 أساطيل مروحيات هجومية في العالم وعدد ما تملكه كل منها:

الولايات المتحدة الأمريكية: رقم 1 وتمتلك 910 مروحية هجومية. روسيا: رقم 2 وتمتلك 544 مروحية هجومية. الصين: رقم 3 وتمتلك 281 مروحية هجومية. اليابان: رقم 4 وتمتلك 119 مروحية هجومية. كوريا الجنوبية: رقم 5 وتملك 112 مروحية هجومية. تركيا: رقم 6 وتمتلك 107 مروحية هجومية. مصر: رقم 7 وتمتلك 91 مروحية هجومية.

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فقط تمتلكان 1454 مروحية هجومية من أصل 2164 مروحية تملكها الدول السبع، ما يعني أنهما تمتلكان 74 في المئة من إجمالي عدد المروحيات الهجومية التي تملكها الدول السبع مجتمعة.

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وتمثل المروحيات الهجومية جزءا من قوة المروحيات التي تمتلكها الجيوش الكبرى، وفقا للإحصائيات العالمية، التي تشير إلى أن إجمالي عدد المروحيات يمكن أن يكون أضعاف عدد المروحيات الهجومية.

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وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة المتحدة تمتلك 910 مروحية هجومية ضمن أسطول مروحيات يضم 5 آلاف و463 مروحية، بينما تمتلك روسيا 544 مروحية هجومية ضمن أسطول مروحيات يضم ألفا و543 مروحية.