البحرين تدين التفجير الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول

أدانت الخارجية البحرينية بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية، والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، بينهم اثنان من موظفي السفارة، وإصابة آخرين.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة روسيا وشعبها، وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت الوزراة على موقف البحرين الثابت الذي يرفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو “داعش” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.

إيران تدين بشدة التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.